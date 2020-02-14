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برلمان

برلماني يكشف هدف إنشاء صندوق مصر السيادي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:09 م
إنشاء صندوق مصر السيادي
إنشاء صندوق مصر السيادي
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، الأهمية البالغة لصندوق مصر السيادي في تعظيم موارد الدولة واستثمار أصول الدولة على أفضل ما يكون.

منوها بالبيان الذي أصدرته وزارة التخطيط، ونفت فيه ما تردد من أنباء تفيد بأن صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لكون صندوق مصر السيادي باب خلفي لخصخصة أصول الدولة، مُوضحًا أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة.

شدد إسماعيل، أنه تم إنشاء الصندوق بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثماريًا بشكل يحقق أعلى عائد، كما تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق إدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه.

وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات بشقيها المالي والقانوني.

وشدد إسماعيل على ضرورة التصدي الحاسم للشائعات التي تطال الصندوق وأعمال الحكومة في ظل الإنجازات التي تتحقق على الأرض.
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