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رياضة

طائرة سموحة رجال تفوز على القناة 3/ 0

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادى سموحه على القناه ٠/٣ في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على  ملعب سموحه  ضمن مباريات بطولة  الدوري الممتاز أ. 

يضم فريق سموحه كلا من : خالد الفيومى ، محمد عمر ، محمد الحسينى ، شريف رؤوف ، محمد أبو ريه ، أدهم أسامه ، محمد المهدى ، محمود رضا ، أحمد ياسر ، يوسف محمد ، محمد عادل ، أدهم عثمان ، عمر محمد ، محمود منصور ، هشام يسرى ، محمد رضا . 

يتكون الجهاز الفني من طارق الزفتاوى مدير فنى ، مصطفى القاضى مدرب عام ، أحمد التمامى محلل تقنى ، هشام الشيمى علاج طبيعي ، محمود المراغى طبيب الفريق ، باسم  بكر  مدرب لياقة بدنية ، ابراهيم جمعه أخصائى تأهيل ، رجب عبد النبى المشرف على الكرة الطائرة بالنادى .
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