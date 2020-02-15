الملا: معرض مصر الدولي للبترول أثمر عن هذه النتائج.. فيديو

قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إن معرض مصر الدولي للبترول “إيجبس ٢٠٢٠" تناول حلقات نقاشية بكافة أوجه صناعة المؤتمرات وحلقات نقاشية على مستوى العالم.





وأضاف وزير البترول، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن مؤتمر معرض مصر الدولي للبترول “إيجبس ٢٠٢٠" ناقش أيضا جلسات استراتيجية على عدة مراحل بمشاركة رؤساء شركاء عالميين.





وأشار المهندس طارق الملا، إلى وزارة البترول انتهزت انطلاق معرض مصر الدولي للبترول فى نسخته الرابعة لتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات للصناعات البتروكيماويات وتدريب الكوادر البشرية المصرية.





وقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020" في دورته الرابعة، والذى عقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11-13 فبراير الجاري تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".





وجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا، و1600 مشارك بالمؤتمر، و14 دولة، و15 شركة بترول عالمية، وأكثر من 450 شركة عارضة.

كما ضم فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالى والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، فضلا عن جلسات مناقشة دور المرأة فى قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.

