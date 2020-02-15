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حوادث

أمه اتجوزت في السر.. سائق يصاب بالجنون ويطلق الرصاص عشوائيا بـ شبرا

السبت 15/فبراير/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
عاش أهالي شارع توفيق حنا بحى الساحل حالة من الذعر بعد قيام سائق بإطلاق الرصاص بصورة عشوائية وبصحبته خاله الذى كان يحمل سيفا، لاعتراضهما على زوج والدة الأول من آخر دون علمهما، تم ضبط المتهمين والأسلحة، تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق .

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل مفادها قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة  من سلاح ناري وبصحبته أخر بحوزته سلاح أبيض حال تواجدهما فى شارع توفيق حناـ دائرة القسم  .

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمين .

وتبين أنهما سائق وضبط بحوزته بندقية خرطوش وعدد 5 طلقات وخاله الذى يعمل سائق وعثر بحوزته علي سلاح أبيض " سيف " وأقرا بحيازتهما للأسلحة النارية والبيضاء بقصد التشاجر مع والدة المتهم الأول وشقيقة الثاني، وزوجها لاعتراضهما على زواجها من الاخير دون علمهما .

وأقر المتهم الأول بإطلاقه أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزته أثناء المشاجرة " دون إصابات " ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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