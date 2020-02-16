AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:32 ص
فطور صحي
فطور صحي
Advertisements
رشا عوني
تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم حيث تمد الجسم بالطاقة والنشاط الذي يحتاجه لاستكمال اليوم، كما تقلل من شهية الإنسان ورغبته في تناول المزيد من الطعام خلال اليوم وبالتالي يساعده على خسارة الوزن. 

نصح موقع healthline الطبي بأفكار مختلفة للإفطار الصحي وذلك لخسارة الوزن لمن يرغب في ذلك، ومن اسهل الوجبات الصحية للإفطار : 
شريحة توست أسمر مع بيض مسلوق 
كوب ماء 
علبة زبادي بالشوفان مع قطع فواكه
فنجان قهوة بعد الإفطار

هذه الوجبة الصحية للإفطار غنية بالبروتين وتمنحك الطاقة اللازمة للجسم ، ونسبة السكر بها قليلة كما تمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلة . 
خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

السر فى 12 طعامًا.. كيف تتخلص من الكرش ؟

ترشيحاتنا

رخيص وآمن.. طريقة استخدام فيتامين E في تطويل الشعر

التحالف الدولي: استهداف قاعدة عسكرية تستضيف القوات في العراق

وزير الرياضة يسلم معهد الأورام عائد ماراثون زايد الخيري

تخلت عن الأزياء الفخمة.. كيف ظهرت ميجان ماركل بعد انفصالها عن العائلة الملكية؟

أحمد عيد عبدالملك: الزمالك بطل القرن الحقيقي وليس الأهلي.. فيديو

قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق .. الطيار الموقوف: سأقدم التماسا لوزارة الطيران

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن

الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب

بمبلغ خيالي.. قطر تتكفل برعاية نادي بيكهام إنتر ميامي