بعد أسبوعين من الحجر الصحي .. كوريا الجنوبية تكشف حالة مواطنيها العائدين من الصين

أطلقت السلطات الكورية الجنوبية، سراح 334 شخصا من المجموعة الثانية من مواطنيها الذين أجلتهم من مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار فيروس "كورونا" الجديد، وذلك بعد أسبوعين من حجزهم في الحجر الصحي.





ووفقا لوكالة "يونهاب"، أظهرت جميع اختبارات فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد-19) على هؤلاء الأشخاص نتائج سلبية.





وخرج المواطنون من مركز تطوير القوى البشرية للشرطة في مدينة أسان، ، على متن 17 حافلة صباح اليوم الأحد.





وكانت كوريا الجنوبية قد أجلت 334 مواطنا في رحلة ثانية من مدينة ووهان يوم 1 فبراير، إلا أنه تم الحجر الصحي على العائدين في المركز، الذي يقع على بعد حوالي 90 كلم جنوب سيئول، لمدة أسبوعين.





وكانت السلطات قد أطلقت سراح المجموعة الأولى من العائدين من ووهان، ويبلغ عددهم 366 شخصا أمس السبت.