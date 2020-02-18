مدير المكتب الفني لمحافظ القليوبية: بعد دورة قادة المستقبل أحلم بأن أكون محافظا "فيديو"

قال محمد فوزى حسن، مدير المكتب الفنى لمحافظ القليوبية: إنه حصل على 5 دورات في مركز التنمية المحلية بسقارة، وكان يعرف أن "دورة قادة المستقبل هي الأكبر في الدورات لما تحتويه على كم معلومات ومحتوى، وتقدمت للدورات للالتحاق بالدورة وكانت اختبارات قوية في اللغة والسمات الشخصية واجتزت الاختبارات".





وعما كان يتمنى الحصول عليه بالدولة قال إنه وجد أكثر ما كان يصبو إليه في الدورة، فالدورة لا تمكنك من اكتساب معلومات فقط بل تكتسب خبرات ومعارف وعلاقات وتبادل الثقافات مع الزملاء في المحافظات الأخرى؛ إضافة إلى اكتساب معارف لم نكن على علم بها مثل التطويرات الدولية في مصر والرؤية الاقتصادية للدولة ،كما أننا اكتسبنا كيفية العمل كفريق الأمر الذى كنا نفتقده بصورة كبيرة في العمل الحكومي.





وأوضح خلال حواره مع "صدى البلد": "أنا بحكم عملى فإن الدورة فادتنى في التخطيط وفقا لأسس علمية وأكاديمية وكيفية العمل من حيث انتهى الآخرون بالأسس العلمية، مؤكدا أن أسلوبه في العمل سيختلف كثيرا بعد حصوله على هذه الدورة وأنه سينقل ما تعلمه لزملائه في العمل، وليس لفريقي فقط بل لجميع العاملين بالمحافظة".





وتابع: "أطمح أن أكون محافظا، وأعتقد أن دورة قادة المستقبل خطوة في تأهيلى لهذا الطموح والحلم، واختيارات الرئيس غير التقليدية والمعتمدة على معيار الكفاءة".





ونظمت وزارة التنمية المحلية الدورة التدريبية لقادة المستقبل لنحو 81 متدربًا بمركز التنمية المحلية بسقارة ، واستمرت لمدة 3 أسابيع ومن المقررة أن يتأهل الفائزين في الدورة الاولى الى الجزء الثانى من الدورة ، والذي يستمر أيضًا لمدة 3 أسابيع.





وتم اختيار المتدربين لدورة قادة المستقبل من المتميزين على مستوى المحافظات والوزارة عن طريق اختبار سلوكي وحاسب آلي ومقابلة شخصية بمعايير محددة، حيث تم اختيار المرشحين من المحافظات إضافة الى 3 من العاملين بديوان عام الوزارة و9 أفراد من الحاصلين على دورات إعداد المدربين TOT.





وأشار إلى أنه تم وضع قواعد عامة للترشح للالتحاق بدورة قادة المستقبل وهى أن يكون المتدرب حاصلا على مؤهل عال ويتمتع بشخصية قيادية قوية وألا يزيد السن على 45 عاما واجتياز الاختبار الذى عقده مركز التنمية المحلية بسقارة في شهر أغسطس من العام الماضى للقبول بالدورة وألا يشغل موقعًا قياديًا في الوقت الحالى سواء رئيس حى أو مدينة.





وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتحفيز المشاركين فى هذه الدورات وتكريم أوائل الدورة بالسفر الى بعثات خارجية للحصول على دورات تدريبية بها وذلك لرفع وعيهم واطلاعهم على ثقافات جديدة والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الإدارة المحلية وذلك لتحفيزهم على الاستمرار في التفوق وتنمية شعور المسئولية المجتمعية لديهم تجاه الدولة والمجتمع المحيط بهم و بجهة عملهم.