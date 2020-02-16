"بقى حاجة وهم".. وزيري متحدثا عن قصر البارون

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك دعما من القيادة السياسية لمشاريع وزارة الآثار، ومنها على سبيل المثال المتحف المصرى الكبير ونقل المومياوات الملكية، وأعمال التطوير في قصر البارون التي بدأت منذ عام 2017 وأوشك على الانتهاء، وخلال بضعة أسابيع سيتم افتتاح قصر البارون في ثوبه الجديد.





وتابع الدكتور مصطفى وزيري، من خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم إنفاق الكثير من الأموال على هذا القصر فقد تعدت أعمال الترميم والتطوير اكثر من 150 مليون جنيه، مؤكدًا أن كل من يزور قصر البارون "هيتفرج على حاجة وهم"، وأصبح من قصر مهجور إلى مزار سياحي كبير وعالمي.





وأضاف مصطفى وزيري، أن ما نراه فوق سطح الأرض من آثار في مصر لا يتعدى نسبة 40 % مما يحويه باطنها، مشيرا إلى أهمية تطوير منطقة وهرم زوسر والذى يعد أول و أقدم بناء حجري في العالم.