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أخبار البلد

وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. تفاصيل

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:28 م
وظائف خالية
وظائف خالية
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كريم الخطيب
أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف بشركاتها من الحاصلين على بكالوريوس هندسية من الذكور والإناث تخصصات "ميكانيكا، كهرباء، كيمياء" بالشروط الموضحة بالإعلان.

وتتمثل شروط التقديم في أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية، وألا يزيد السن عن ٣٠ سنة في ١ /٣ /٢٠٢٠، وأن يكون المتقدم لائقا صحيا، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، وأن يقبل العمل في جميع محافظات الجمهورية، وأن يكون تقدير التخرج بدرجة "جيد" على الأقل، وأن يجتاز اختبارات التقديم اللازمة، وأن يكون التأهيل العلمي والمواصفات الفنية طبقا للموضح بالنموذج.

أسلوب التقديم، اعتبارا من ١٦ /٣ /٢٠٢٠ عن طريق استيفاء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

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