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رياضة

ميدو وحسام غالي يكشفان سر تتويج الزمالك بـ السوبر الأفريقى على حساب الترجى

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:41 م
احمد حسام ميدو
احمد حسام ميدو
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ياسمين تيسير
كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لـ فريق الزمالك عن سر تألق لاعبى الزمالك أمام الترجي التونسي في مباراة السوبر الأفريقي والتي أقيمت في قطر.

وأكد ميدو في تصريحات لـ قناة "أبو ظبي" معظم لاعبي الزمالك من أبناء الفريق وهو ما يزيد من حماس وإصرار الفريق على الفوز وإسعاد الجماهير.

وأضاف ميدو أن هناك عناصر قوة داخل الفريق وهم اللاعبين الأجانب على رأسهم أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي.

وتدخل حسام غالي نجم الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي في الجونة مؤكدا صحة حديث ميدو وقال: "الأهلي أيضا عندما يتواجد به عدد كبير من أبناء الفريق يختلف أدائه كثيرا ويزيد الحماس والإصرار داخل الملعب". 

وتوج فريق الزمالك مساء أمس بـ لقب السوبر الأفريقي عقب الفوز أمام الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدف.
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