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رياضة

طارق السعيد: الحكام بيتلككوا من أجل فوز الأهلي

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:56 م
طارق السعيد
طارق السعيد
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ياسمين تيسير
أكد طارق السعيد نجم الزمالك والأهلي السابق أن المارد الأحمر يفوز فقط بسبب دعم الحكام له خلال المباريات مشددًا انه من مشجعي الزمالك على الرغم من انضمامه للأهلي خلال فترة من مسيرته الكروية. 

وأضاف طارق السعيد في تصريحات لـ قناة "أبو ظبي" أن الحكام المصريين "بيتلككوا" من أجل أن يفوز الفريق الأحمر بالمباريات مشددًا أنه في بعض الأوقات يتم احتساب ركلة جزاء بسبب لمسة داخل منطقة الجزاء لـ الأهلي .

وتابع طارق السعيد أنه في حال هزيمة الأهلي فتتم مهاجمة الحكام وتقديم شكاوى رسمية ضدهم .

وتابع أنه انضم للأهلي عقب رحيله عن الزمالك نظرًا لعدم رغبة مسئولي الكيان الابيض في استمراره في الفريق. 
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