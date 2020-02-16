رئيس الهيئة العامة للاستثمار يختتم فعاليات منتدى المنظمة العالمية للمناطق الحرة

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة منتدى حول المناطق الحرة ودورها في توفير العديد من العوائد الاقتصادية للمجتمع، حيث اختتم فعاليات المنتدى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك بحضور الدكتور سمير الحمروني المدير التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة و علا القبرصي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة و نائب المدير التنفيذي للمنظمة، وبمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في قطاع المناطق الحرة.





أشار عبد الوهاب خلال المنتدى إلى أهمية مواصلة الجهود التي بدأتها الهيئة لتطوير البنية الأساسية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير المتبعة دوليًا في إدارة المناطق الحرة وضمان كفاءة تقديم الخدمات بها، وإنشاء منظومة التحول الرقمي داخل المناطق الحرة وإنشاء نظام متكامل لميكنة الإجراءات داخلها، والبناء على ما تحقق من إنجازات لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال لتعزيز الاستثمار الخاص بما يساعد على توفير فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.





استعرض عبد الوهاب ، دور المناطق الحرة في المساهمة في تنويع القاعدة الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتوطين التكنولوجية المتقدمة داخل مصر، فضلًا عن تنمية الصادرات الخارجية المصرية وتعزيز الوضع التنافسي لها بالأسواق الخارجية، فضلًا عن توفير العديد من فرص العمل ونقل الخبرات الفنية الأجنبية للعمالة الوطنية داخل تلك المناطق.





جدير بالذكر أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بلغ نحو 1082 مشروعا بإجمالي رؤوس أموال بلغت 12.9 مليار دولار، وتجاوزت التكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات 26.2 مليار دولار، وتوفر 194 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن استحواذ الصادرات الخارجية للمناطق الحرة على نسبة 20% من إجمالي الصادرات الصناعية الخارجية غير البترولية للبلاد، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإدارة 9 مناطق حرة عامة في كل من الإسكندرية ومدينة نصر والسويس وبورسعيد والإسماعيلية ودمياط وقفط والمنطقة الحرة الإعلامية.



