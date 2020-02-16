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أخبار العالم

الجارالله يكشف كيف يسهل تمثال قاسم سليماني من استهداف حسن نصر الله

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:41 م
صدى البلد
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شريف سيد
أكد الكاتب الكويتي، أحمد الجارالله، أن تمثال قاسم سليماني، الذي دشنه حزب الله في جنوب لبنان، سيسهل من استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لتدمير مواقع الحزب، وربما استهداف زعيمه حسن نصر الله. 

وكتب الجارالله في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "مبروك للبنان تمثال سليماني الذي نصبه حزب الله على الحدود الإسرائيلية اللبنانية التمثال سيقود الطائرات الإسرائيلية بطيار أو بدون أو الصواريخ الإسرائيلية لضرب وتدمير مواقع حزب الله في الضاحية الجنوبية". 

وأضاف "وربما أفاد البحث الإسرائيلي على موقع جحر حسن كبتاجون لتخليص الشعب اللبناني منه". 

ونصَب حزب الله اللبناني أمس، السبت، تمثالا للجنرال الإيراني قاسم سليماني في منطقة مارون الراس جنوب لبنان ما أثار انتقادات واسعة وسخرية في الأوساط اللبنانية والعربية.

وظهر قاسم سليمانى كمقاوم لأن التمثال الخشبي لسليماني يشير بإصبعه إلى الأراضي الفلسطينية، في وقت كانت ميليشياته تقتل المدنيين في سوريا والعراق واليمن.

وأثار التمثال الذى ظهر فجأة فى جنوب لبنان سخرية واسعة، وقالت الإعلامية اللبنانية ديانا مقلد عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، «التمثال وما سبقه من مناشدة نصر الله لملك الموت بشأن تأجيل موت سليماني" محاولات عبثية تثير السخرية لتطويب مجرم قاتل بغلاف القداسة المزيف".

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