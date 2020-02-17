الصحة: جميع المخالطين للمصاب بحالة كورونا الأخيرة نتائجهم سلبية

أكد خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أنه فيما يتعلق بالمخالطين للحالة المصابة بفيروس كورونا والتي اعلن عنها مؤخرا ، فان نتائجهم جميعا جاءت سلبية، وذلك طبقا لآخر النتائج التى ظهرت اليوم.





وأوضح "مجاهد" ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الان" الذي يذاع على قناة "الحدث العربية" من تقديم الإعلامية لميس الحديدي" أنه كإجراء احترازي كان قد تم عزل جميع هؤلاء المخالطين فى أماكن إقامتهم، وهو إجراء تطبقه كثير من دول العالم.





وأكد مجاهد أن العزل والتعقيم، يتم تحت إشراف وزارة ا لصحة وأن فريق طبي يقوم بالتردد عليهم لمتابعة حالتهم الصحية.



