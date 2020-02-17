شاهد.. نظام أردوغان يعلّم بالأطفال أن القدس عاصمة إسرائيل

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يفضح نظام أردوغان، ويشكف زرعه بالأطفال أن القدس عاصمة إسرائيل.





وجاء بالتقرير الذى أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، برنامجا للمسابقات يشارك به عدد من الأطفال ويعرض البرنامج صورة للقدس المحتلة ومسجد الأقصى ليختار الأطفال اسم المكان.





وكانت الإجابة الصحيحة لتلك الصورة أن المكان هو إسرائيل وليس القدس المحتلة.





وبثت منصة شئون تركية المعارضة لنظام إردوغان مقطع فيديو من قناة تى ار تى التركية الحكومية، لبرنامج أطفال يذكر صراحة أن القدس عاصمة لإسرائيل، وذلك بالتزامن مع ما اعتبره خبراء مزايدات تركية على القضية الفلسطينية ومحاولات التنصل من علاقات التطبيع التركية الإسرائيلية.





‏وقالت المنصة التركية المعارضة تعليقًا على الفيديو: "يعلمون أطفالهم أن القدس عاصمة إسرائيل، ثم يأتيك مجموعة من الأتراك يهتفون فى الصفا والمروة للأقصى".