الرئيس السيسي يفتتح مصنع ٣٠٠ الحربي المتخصص في ذخائر الأسلحة والقذائف .. صور

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة.





كما افتتح الرئيس عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية ١٤٤ ببنها، و٢٧٠ بقها، و٩٩٩ بحلوان.





حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ووزير الإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار، والفريق محمد فريد رئيس اركان القوات المسلحة، وعدد من الوزراء.