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سيارات

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:57 ص
سوزوكي اسبريسو
سوزوكي اسبريسو
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اشرف عطية

أعلنت سوزوكي اليابانية بشكل غير رسمي أنها ستقدم سيارة جديدة قريبًا في مصر وهي السيارة سوزوكي اسبريسو
المصنعة في الهند والتي ينتظر أن يكون تدخل السوق المصري خلال شهر مارس المقبل ، وتتميز السيارة suzuki espresso بمحرك 3 سلندر 1000 سي سي بقوة 67 حصان وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك بامكانيات المانيوال.


نتيجة بحث الصور عن سوزوكي اسيريسو

suzuki espresso price



ولم يتم الاعلان عن أسعار السيارة سوزوكي اسبريسو في مصر حيث ينتظر ظهور المزيد من
التفاصيل في مارس المقبل ولكن السيارة suzuki espresso من فئة السيارات متعددة الاستخدامات
الأصغر المدمجة مع امكانية استيعابها 5 أفراد مع توافرها بطول يبلغ 3.6 متر
وعرض 1.5 متر وارتفاع 1.56 متر.


نتيجة بحث الصور عن suzuki espresso price



وتتمتع السيارة سوزوكي اسبريسو بتكييف هواء وايرباج أمامي وعجلات 13 أو 14 بوصة ولوحة قيادة متطورة وزجاج كهربائي كامل وفتحات AUX وUSB  .

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