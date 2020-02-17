العصار: الهدف الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي تلبية احتياجات القوات المسلحة

قال الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، إن الهدف الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة.





وأضاف وزير الإنتاج الحربي خلال كلمته بـ مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف، أن الوزارة عملت بكل جهد واجتهاد حتى تكون أحد قصص النجاح الموجود بالوطن.





وتابع وزير الإنتاج الحربي، أنهم أدركوا منذ البداية أن الطريق صعب ومليء بالتحديات، وقام الوزير بعرض إنجازات الوزارة خلال الفترة الأخيرة والتعاون مع القوات المسلحة.





وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أنه تم خلال الـ 5 سنوات الأخيرة إنجاز 237 مشروعا، وتم إنشاء خطوط إنتاج و شركات صناعة جديدة.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد عدد من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة. كما افتتح الرئيس عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفريس بالمصانع الحربية ١٤٤ ببنها، و٢٧٠ بقها، و٩٩٩ بحلوان. حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ووزير الإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار، والفريق محمد فريد رئيس اركان القوات المسلحة، وعدد من الوزراء.