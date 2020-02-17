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سيارات

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:36 م
صدى البلد
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اشرف عطية

في ظل ركود سوق السيارات في مصر أعلن وكيل سيارات شانجي في مصر المنسوبة لمصنع بايك الصيني تقديم عروض في الوقت الحالي لتقسيط السيارة شانجي m50 العائلية التي تتسع إلى 8 ركاب في السوق المحلية، مؤكدة أن السيارة change m50 تعتبر الأقل سعرًا في فئتها وتوفرها بأقل مقدم وأقل فائدة في نفس الوقت.




وجاء العرض على change m50  :


بمقدم يبدأ من 46,000 ألف جنيه وهذا المقدم شامل المصاريف الادارية و التأمين ويأتي التقسيط لمدة سنة لأصحاب السجلات التجارية أو الموظفين على 60 شهرا، وهذا العرض لفترة محدودة ويتيح لك الوكيل استلام شانجي m50 العائلية 8 راكب بأسرع إجراءات بنكية، ونوه الوكيل أيضا أن السيارة change m50 مقبولة لدى شركات نقل الأفراد والمواصلات.


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بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

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