محسن صالح: منتخب مصر وراء ضياع فرصتي فى تدريب الأهلي.. فيديو

كشف محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عن كواليس تلقيه عرضا من الراحل طارق سليم عضو لجنة الكرة بالقلعة الحمراء آنذاك، لتولي القيادة الفنية للمارد الأحمر.





وقال صالح في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "المرة الوحيدة التي أتيحت لى الفرصة لتدريب الأهلي كانت في معسكر برومانيا موسم 2001 / 2002 وكان يقيم الأهلي والإسماعيلي بنفس المكان، وطلب مني طارق سليم العودة إلى بيتي وقلت له عندما يطلبني بيتي سيجدني، وكان ذلك في بداية الموسم وقلت له أننا تربينا في الأهلي على احترام تعاقدنا وكان عقدي مستمر مع الدراويش وفي هذا الموسم حصلت على الدوري، وكان هناك اتفاق على العودة للأهلي.





وأضاف: "جاءت تعليمات عليا بأن أنتقل من الإسماعيلي لتولى تدريب منتخب مصر، ولذلك فإن المنتخب أضاع علي فرصة تدريب الأهلي".





ويرى محسن صالح أنه لا يوجد لاعب قادر على لعب ثلاث مباريات حاسمة في أسبوع واحد وذلك عقب إعلان موعد مباراة القمة بين الفريق الأحمر أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري.



