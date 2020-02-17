الإنتاج الحربي: هذا هو الهدف من افتتاح مصنع 300 الحربي..فيديو

قال المهندس محمد شيرين المشرف على الإدارة المركزية لمكتب وزير الإنتاج الحربي، إنه تم إفتتاح ثلاث خطوط لثلاث شركات تابعة للإنتاج الحربي، بنها للصناعات الإلتكرونية مصنع 144، وتم إفتتاح خط تجميع ألواح الطاقة الشمسية وطاقته 50 ميجا وات فى السنة.





وتابع شيرين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدكم برنامج "رأى عام" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"تم إفتتاح خط الجلفنة بشركة حلوان للآلات والمعدات مصنع 999 الحربي، ويستخدم لجلفنة الحديد الذى يستخدم لأبراج الكهرباء والمواسير وأشياء أخري، كما تم إفتتاح خط إنتاج البطاريات الحمضية بشركة قها للصناعات الكيماوية مصنع 270 الحربي.





وأشار إلى مصنع 300 الحربي يقوم على إنتاج الذخائر التى تستخدم الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والثقيلة، فضلا عن إنتاج الطبنجات والبنادق.





ونوه المشرف على الإدارة المركزية، إلى أن إفتتاح الرئيس السيسي لمصنع الذخائر يساهم في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة المصرية.