شبكة "كوورة فلسطين" تنجز حفلها الذهبي الرابع لأبطال موسم 2019

احتضنت قاعات الموناليزا في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية الاحتفال السنوي الذهبي الذي تقيمه شبكة "كوورة فلسطين" لتتويج أبطال الموسم الرياضي الماضي 2019 وبرعاية من التجمع المقدسي للإسكان.





الحفل الذي تنظمه "كوورة فلسطين" يتضمن تكريما لمن نالوا الذهب في الموسم الرياضي السابق، ويشتمل على جوائز ذهبية أبرزها جائرة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام 2019 والتي نال شرفها قائد المنتخب الوطني ومركز بلاطة عبد اللطيف البهداري، والتي أعلن عنها المعلق العربي الجزائري الكبير حفيظ دراجي عبر الفيديو من الدوحة، في سابقة هي الأولى من نوعها محليا، وجائزة هداف الدوري والتي حصل عليها المهاجم خالد سالم، والقفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى ونالها حارس الفدائي وهلال القدس رامي حمادة، والتي أعلن عنها الإعلامي محمد عدنان عبر الفيديو من الدوحة، والصافرة الذهبية التي عادت لأجواء "كوورة فلسطين" ونالها الحكم المتميز إسحاق الكيلاني، وجائزة التاج الذهبي لأفضل مدرب ونالها الكابتن خضر عبيد مدرب شباب الخليل حاليا وهلال القدس في الموسم الماضي، والتي أعلن عنها المعلق الرياضي الرائع خالد الحدي.





بداية قدم الناطق الإعلامي لشبكة كوورة فلسطين الإعلامي المتميز إيهاب أبو مرخية شكره لراعي هذا الحفل التجمع المقدسي للإسكان، مثمنا الدور الكبير للرعاة في دعم ومواصلة شبكة "كوورة فلسطين" لمهرجانها السنوي، كما أبرق عظيم الشكر والامتنان لقاعات "الموناليزا" والقائمين عليها على استضافتهم لهذا الحفل البهيج.





,بدأت الفعالية بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، ومن ثم عزف السلام الوطني الفلسطيني بطريقة مختلفة وغير تقليدية قدمها ابن أكاديمية "ماستر كوتش" التابعة لشبكة "كوورة فلسطين" الطفل يزن إسماعيل الذي عزف السلام الوطني بآلة الكمان، ثم كلمة الراعي، وكلمة لمستضيف الحفل قاعات الموناليزا في بيت لحم، والذين أثنوا على جهود شبكة "كوورة فلسطين" واعدين بأن يواصلوا دعمهم لهكذا نشاطات تزيد من رفعة الرياضة الفلسطينية، ومن ثم تقديم دروع خاصة للرعاة مصنعة من خشب الزيتون الذي يعبر عن تاريخ الوطن فلسطين.





وألقى عضو شبكة "كوورة فلسطين" محمد عبيدات كلمة الشبكة التي أثنى خلالها على كل من ساهم وقدم الدعم لـ "كوورة فلسطين" لإنجاح حفلها الذهبي، وخص بالذكر رعاة الحفل، الأخوة في التجمع المقدسي للإسكان، وقاعات الموناليزا مستضيف الحفل، واعدا بأن تواصل "كوورة فلسطين" هذا النهج وأن يزداد بريقا في السنوات القادمة.





وبدأ بعدها الحفل الكريم بالإعلان تباعا عن أبطال الموسم والمتوجين هذا العام بحسب استفتاء أقامته شبكة "كوورة فلسطين" وشمل أصوات الجماهير، ومسئولي الشبكة، وعديد الإعلاميين والمدربين واللاعبين المحليين، حيث تم تتويج التشكيلة المثالية للموسم الماضي وضمت كل من : الحارس رامي حمادة، وعبد اللطيف البهداري، حسين جوهر، رضوان أبو كرش، عبد الله جابر، محمد درويش، محمود أبو وردة، خلدون الحلمان، عدي الدباغ، محمد الناطور، خالد سالم.





كما تم تكريم أفضل لاعب في بطولة كأس فلسطين ونالها لاعب الامعري همام أبو حسنين، وجائزة أفضل لاعب شاب وذهبت لنجم شباب الخليل خيري عابدين، وجائزة الفريق المثالي وذهبت لترجي واد النيص، وجوائز عديدة ضمت أبطال دوري الفئات وشملت كل من الامعري وأهلي الخليل وصورباهر، وجائزة أفضل مدرب صاعد وذهبت للكابتن وائل الحلو مدرب فريق مركز جنين حاليا، وتكريم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والاتحاد الفلسطيني للأولمبياد الخاص، وإتحاد كرة السلة، وقناة فلسطين الرياضية، ومركز قلنديا أبطال السلة، ونجوم دوري الاحتراف الجزئي وشملت كل من سامح علوان، وهيثم خير الله.