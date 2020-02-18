محمد نجاتي يكشف سبب اعتذاره عن عدم المشاركة في عائلة الحاج متولي

قال الفنان محمد نجاتي، إنه كان من المحظوظين الذين عملوا مع نجوم كبار في بداية مشواره الفني.





وأضاف محمد نجاتي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تعلمت الكثير من نجوم كبار".





وتابع محمد نجاتي: " اعتذرت عن المشاركة في مسلسل عائلة الحاج متولي؛ للمشاركة في مسلسل حديث الصباح والمساء ".





وأكمل محمد نجاتي:" بعد قراءة ورق الشخصية في مسلسل حديث الصباح والمساء قررت تأدية الدور على الفور، وكنت ارغب في تأدية شخصية خشنة مختلفة عني".



