لمرورها بأزمة نفسية.. فتاة تشنق نفسها في سوهاج

أنهت فتاة بمدينة المنشأة في سوهاج ، حياتها بشنق نفسها بحبل، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشأة المركزي.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ من "شادية. م. م" ٤٦ عاما ربة منزل وتقيم دائرة مركز المنشاة بقيام ابنتها "هدى. ع. ب" ١٧ عاما لا تعمل وتقيم دائرة المركز، بالانتحار.





أنتقل مأمور وضباط المركز إلي مكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود جثة المذكورة مسجاه علي أريكة بأحدي غرف المنزل ترتدي كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بسحجات بالرقبة، بسؤال المبلغة قررت مرور ابنتها بحالة نفسيئة سيئة، ولم تتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك.





تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وحرر المحضر اللازم..







