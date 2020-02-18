شاهد.. لحظة سقوط صاروخ على رؤوس ٥ من جنود الأسد في إدلب





يظهر المقطع ٥ من جنود بشار الأسد أثناء سيرهم في محور عابدين جنوب محافظة إدلب السورية، فيسقط الصاروخ فجأة فوق رؤوسهم.





ويظهر الفيديو جنديا تركيا أثناء إطلاقه الصاروخ، ثم ينتقل المشهد لانفجار الجنود بفعل قوة الصاروخ الذي استقر فوق رؤوسهم أثناء سيرهم في ممر زراعي.





ونشرت المقطع صفحة جيش العزة المناهضة للنظام السوري، وكشفت عن استهداف الجنود بصاروخ حراري موجه، فيما لم يتم الكشف عما إذا كانوا قتلوا أو أصيبوا فقط.









#جيش_العزة #ولا_تهنو

استهداف مجموعة عناصر لمليشيات الإحتلال الروسي على محور عابدين جنوب ادلب بصاروخ موجه

2020_2_16#المكتب_الإعلامي_لجيش_العزة pic.twitter.com/xrfu9D36NN — جيش العزة (@alaza_army) February 16, 2020

وسط التوترات الشديدة التي تشهدها سوريا الشقيقة من محاولات النظام السوري وضع يده من جديد على مناطق استقرار المعارضة والفصائل المسلحة بمساعدة القوات الروسية، انتشر مقطع صادم على موقع التغريدات "تويتر" للحظة قذف جنود سوريين بصاروخ من القوات التركية أثناء سيرهم جنوب إدلب.