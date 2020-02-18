مصنع 300 الحربى: النساء تشارك فى إنتاج الرشاش بالتكنولوجيا الحديثة.. شاهد

قال المهندس طارق أحمد عزت، رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربى، إن العمل داخل المصنع يتم وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية فى جميع خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أنه يتم إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والطلقات الصغيرة والذخيرة المتوسطة.





وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربى، خلال حديثه ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن هناك خط إنتاج للذخيرة، والذى يعمل على تحويل الخامة إلى أن تصل إلى الشكل النهائى للطلقة.





وأوضح أنه لأول مرة فى مصر يتم إنتاج الرشاش باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أنه يتم تصنيع الأسلحة فى مصنع 300 الحربى بأيدٍ مصرية 100%.





وأشار إلى أنه يتم تدريب العاملين فى المصنع لثقل مهاراتهم وفق استراتيجية واضحة لرفع كفاءة العاملين بالمصانع.





وأكد أن العنصر النسائى مشترك فى العمل، لافتا إلى أن 17% من قوة مصنع 300 الحربى من النساء.