AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصنع 300 الحربى: النساء تشارك فى إنتاج الرشاش بالتكنولوجيا الحديثة.. شاهد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:30 م
الرشاش
الرشاش
Advertisements
آيات أحمد
قال المهندس طارق أحمد عزت، رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربى، إن العمل داخل المصنع يتم وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية فى جميع خطوط الإنتاج، لافتًا إلى أنه يتم إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والطلقات الصغيرة والذخيرة المتوسطة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع 300 الحربى، خلال حديثه ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن هناك خط إنتاج للذخيرة، والذى يعمل على تحويل الخامة إلى أن تصل إلى الشكل النهائى للطلقة.

وأوضح أنه لأول مرة فى مصر يتم إنتاج الرشاش باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أنه يتم تصنيع الأسلحة فى مصنع 300 الحربى بأيدٍ مصرية 100%.

وأشار إلى أنه يتم تدريب العاملين فى المصنع لثقل مهاراتهم وفق استراتيجية واضحة لرفع كفاءة العاملين بالمصانع.

وأكد أن العنصر النسائى مشترك فى العمل، لافتا إلى أن 17% من قوة مصنع 300 الحربى من النساء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتوفير مطالب الجهات المعنية والتصدير.. العصار: نقل تكنولوجيا تصنيع المعدات العسكرية مع وفد تشيكي.. ونقل تصنيع المسدسات والبنادق الآلية.. الوزارة تمتلك خطوط إنتاج عالمية

مدرعة وأسلحة وذخائر.. الرئيس يفتتح مصانع وخطوط إنتاج حربية جديدة.. صور

مسئول بالإنتاج الحربي: مصر دولة سلام وتحافظ عليه.. فيديو

277 مُعِدَّة إلكترونية.. العصار: مصنع 300 الحربي يعني الكثير للمصريين

الإنتاج الحربي: عمالة المرأة في مصنع 300 الحربي تصل 10%

ترشيحاتنا

بـ مهرجان "فيروس كورونا" حمو بيكا يتحدى هاني شاكر

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

شوبير يكشف موعد عودة مؤمن زكريا إلى الملاعب

فشل إنقاذه.. فيروس كورونا يقتل مدير مستشفى ووهان ووتشانج

تتبع هاتف نانسي عجرم.. محامية أسرة قتيل الفيلا تكشف الإجراءات

ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية.. صور

سيدة تثير حالة ذعر بعد ادعائها الإصابة بفيروس كورونا.. شاهد

شاهد.. الإمارات تطلق أول رجل حديدي يطير بالأجنحة فوق الخليج العربي