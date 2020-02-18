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شاهد.. كلمة وزير التعليم العالي في معرض التعليم الدولي إيديوجيت 2020

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:45 م
الدكتور خالد عبدالغفار،
الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة تعمل جاهدة على لوصيل بنية تحتية معلوماتية للجامعات الحكومية المجانية في خلال سنتين من الآن.


وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، خلال كلمته في فعاليات معرض التعليم الدولي “إيديوجيت 2020"، أن إدخال بينة تحتية معلوماتية في الجامعات المصرية يجعلها تستطيع تقديم الخدمات التي تحولها إلى جامعات ذكية ومتطورة.


وأوضح أن الوزارة ستبدأ في إنشاء الكليات التابعة للقطاع الصحي مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة، وبناء طوابق تقوم بتقديم خدمات أخرى من خلال تلك الكليات للوصول إلى الخدمات المطلوب تقديمها باستمرار، وتكون أكثر حيوية وفاعلية بالنسبة للطلاب.


وأشار إلى أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ خطوات فعلية على أرض الواقع، لتهيئة البنية التحتية تلك الجامعات في العام الدراسي القادم، سواء من خلال إدخال سرعة إنترنت تتيح للطلاب عمل الأبحاث والدراسات المطلوبة منهم بشكل سريع ومن خلال تجهيز مركز تعليمي للامتحانات المميكنة.


وانطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات معرض التعليم الدولي "إيديوجيت 2020"، في نسخته السادسة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من اليوم الموافق 18 حتى يوم 20 فبراير.


ويشهد المعرض لأول مرة مشاركة دولية واسعة كما يشهد لأول مرة مشاركة وزارة التعليم العالى بجناح كبير يضم الجامعات الجديدة وعددا من الجامعات الحكومي.


ويتبنى المعرض في نسخته السادسة دعم مبادرة "ادرس في مصر" كما يشهد لأول مرة مشاركة، "دبى إكسبو" والذى يضم شركات ومؤسسات تعليمية إلى جانب 192 دولة لعرض الإنجازات والإبداعات والابتكارات في جميع مناحى الحياة.
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