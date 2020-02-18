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فوز ساحق لـ محمد أبو العينين فى الانتخابات التكميلية بالجيزة..فيديو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:51 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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آيات أحمد
قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات التكميلية تمت داخل 87 لجنة بدائرة شرطة الجيزة، و53 لجنة بدائرة مركز شرطة ملوى، لافتًا إلى أن الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ووكلاء المرشحين تابع جيدًا الانتخابات.

وأضاف المستشار لاشين إبراهيم، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد منذ قليل، أنه تقدم أحد المرشحين بدائرة قسم شرطة الجيزة، وتم فحص التظلم قرر مجلس إدارة الهيئة بقبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعًا وإخطار المتظلم.

وتابع أن الهيئة أصدر قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات بالدائرتين، إن إجمالي من لهم حق التصويت بالجيزة بلغ ٢٦٦٣٩٦ ناخبا والحضور ٤٤٨٩٦ ناخبا بنسبة ١٦.٨٥٪ وعدد الأصوات الصحيحة ٤٣٦٦٩ بنسبة ٩٧.٢٧٪ والباطلة ١٢٢٧".

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حصول رجل الأعمال محمد أبو العينين على ٣٦٢١٣ صوتا، بينما حصل منافسه هشام بدوي على ٦٩١١ صوتا، والمرشح الأمير موسى أحمد على محمد حصل على 272 صوتا، والمرشح مجدي السيد السيد ياسين محمود، وشهرته مجدي ياسين، حصل على 273 صوتا.

وبناءً على ذلك، قرر مجلس إدارة الهيئة فوز المرشح محمد محمد محمد أبو العينين وشهرته محمد أبو العينين، عن الدائرة الأولى بدائرة مركز شرطة الجيزة لحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، إعمالا لحكم المادة 23 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014. 

وأضاف أنه في الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، حصل المرشح عبد الله محمد عبد الله خليفة وشهرته عبد الله خليفة على 10 آلاف و424 صوتا، والمرشح أحمد جمال أحمد موسى حصل على 9998 صوتا، والمرشح زاهر ناجح زاهر قليني وشهرته "زاهر دياب زاهر" حصل على 5813 صوتا، والمرشح صلاح إسماعيل على مطر وشهرته صلاح مطر حصل على 757 صوتا، والمرشح محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم حصل على 26 ألفا و642 صوتا، والمرشح شنودة بولس جاد السيد بباوي وشهرته مينا جميل جاد السيد وحصل على 7698 صوتًا.
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