أسد جبلي يهاجم طفلة عمرها 6 أعوام خلال نزهة عائلية.. شاهد ماذا حدث؟

نجت طفلة في السادسة من عمرها بأعجوبة من هجوم "أسد جبلي" تعرضت له خلال نزهة عائلية في منتزه بمقاطعة "سانتا كلارا" في ولاية "كاليفورنيا" الأمريكية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن تدخل أحد المتواجدين لمساعدتها، وتمكن من لكم الأسد الجبلي في ضلوعه وإبعاده عنها في الوقت المناسب تمامًا.





وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه أثناء تجول الطفلة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، في الحديقة المزدحمة برفقة والديها ضمن مجموعة مكونة من ستة أشخاص وأربعة أطفال، ظهر الأسد الجبلي من بين الشجيرات على نحو مفاجئ وهاجمها.





وسرعان ما تدخل أحد المتواجدين برفقتها لإنقاذها، واستطاع لكم الحيوان المفترس في الضلوع، ليترك الطفلة ويركض مبتعدًا بعد ذلك.





وأفاد التقرير بأن الشرطة وإدارة الإطفاء وصلت في أعقاب ذلك إلى موقع الحادث، وتقرر إغلاق الحديقة على الفور، وطُلب من الزوار المغادرة.





وتلقت الطفلة الإسعافات الأولية في موقع الحادث، ثم نُقلت إلى المستشفى، وتبين أنها تعرضت لإصابات طفيفة جراء هذا الهجوم، ومن المتوقع أن تتعافى تمامًا.



