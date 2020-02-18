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منوعات

مقطع يدمي القلوب.. قرد صغير يحاول إيقاظ أمه من الموت..شاهد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:13 م
قرد يحاول إيقاظ أمه
قرد يحاول إيقاظ أمه من الموت
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عزة عاطف

في لحظة مؤلمة تدمي القلوب وقف قرد جولدن لانجور صغير محاولًا أن يوقظ أمه الميتة بيأس، بعدما ماتت أمام عينيه صعقًا بالكهرباء في الهند.

 

كشف الأهالي أن القرد الأم قد قتلت بعد تعرضها للصعق بالكهرباء، بالقرب من مدينة بونجايجون في ولاية آسام بالهند، فقد صعقتها الأسلاك المحيطة بغابة كاكويانا لكن يبدو أن صغيرها لم يستوعب الصدمة بعد.

 

ظهر القرد الصغير في مقطع الفيديو وهو يحاول يائسًا الحصول على جواب أو رد فعل من والدته يخبره بأنها حية من خلال القفز حولها وغمر رأسه في فروة جسدها كأنها يرجوها بأن تستيقظ لكنها كانت مستلقية بلا حراك.

 

ينظر الصغير حوله بلا حول ولا قوة نحو البشر المحيطين بهما ويضع وجهه في أمه كما لو كان يتحدث إليها "أمي استيقظي" وفقًا للمقطع الذي نشرته صحيفة مترو.

 

وفي وقت لاحق من الليل قام الأهالي بوضع جسد الأم داخل بطانية ثم أخذوها بعيدًا وفقًا للقطات، ومن المتوقع أنهم قد تجهزوا لدفنها بطريقة مناسبة.

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