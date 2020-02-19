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محافظات

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 05:01 ص
مدينة نويبع
مدينة نويبع
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ايمن محمد
تعتبر مدينة نويبع التابعة لمحافظة جنوب سيناء، ملتقي العرب لقربها من العقبة الاردنية والمملكة العربية السعودية وفلسطين وموقع استراتيجي هام.

وقد اتخذ منها القائد صلاح الدين الايوبي قلعة لتكون حصنا حصينا لمصر والدفاع عنها وقد تعدد اسباب تسميتها بنويبع ما بين نبع كمصدر للماء وتوفر المياه الجوفية بها من السيول والامطار او قربها من منطقة ينبع  بالسعودية. 

يقول احمد عصمت الخبير في سياحة السفاري، إن كلمة نويبع تصغير نبع  وهو بئر مياه مازال موجود في الترابين وموجود ايضا في قلعة صلاح الدين مشيرا الي ان نويبع  بها العديد من المناطق السياحية الرائعة وتمتاز بسياحة السفاري والكانيونات الملونة.

واضاف نايف سليمان، خبير سياحي، لـ صدى البلد، ان سبب تسمية نويبع بذلك الاسم إن بدو الترابين كان لهم اجداد اسمائهم نبع وعطية قطنوا تلك المنطقة فاطلقوا عليها نويبع .

كما يوجد في نويبع الميناء البحري الذي يربط مصر بحريا بالدول العربية مثل السعودية والاردن وسوريا ولبنان وكافة دول الجزيرة العربية ولذلك  تعتبر ملتقي الاشقاء العرب وتنتقل البضائع  عبر ذلك الميناء.

لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور
لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور
لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور
لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور
لكل اسم حكاية.. مدينة نويبع.. ملتقى الأشقاء العرب .. صور
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