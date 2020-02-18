AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للحوامل .. 6 عادات يومية غير متوقعة تعرضك للإجهاض

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:15 م
6 عادات يومية غير
6 عادات يومية غير متوقعة تعرضك للإجهاض
Advertisements
رضوى حسام
هناك مجموعة من الأمور التي يجب الحرص على القيام بها عند الحمل وذلك لمنع حدوث الإجهاض في الشهور الأولى للحمل، لكن وعلى غير المتوقع هناك بعض العادات اليومية التي قد تتسبب في الإجهاض، لذا كشف موقع "  health line  " عن مجموعة عادات يومية خاطئة تسبب الإجهاض، وتشمل: 
- تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

- رفع الأحمال الثقيلة من على الأرض.

- تناول الأطعمة السريعة والتي لا تحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم وللجنين.

- التوتر والإجهاد وكذلك العصبية المستمرة.

- التدخين المستمر قد يتسبب في الإجهاض او تشوهات للجنين في حالة اكتمال الحمل 

- القيام بمجهود بدني شاق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارثة صحية.. 5 عادات يومية غير متوقعة تدمر الدماغ

للحوامل.. 5 نصائح لتجنب الإجهاض في الشهور الأولى

لـ الحوامل | أعراض فقر الدم.. ونصائح لتجنب الإجهاض في الشهور الأولى

تحذير للحوامل.. تجنبي تناول هذه الأطعمة فورا

الحد من استهلاك الكافيين.. 5 طرق للوقاية من خطر الإجهاض

بعد تعرض مي حلمي له | أسباب غير متوقعة وراء الإجهاض.. زيادة الوزن أبرزها.. احترسوا من الكافيين.. وطرق للتعامل الطبي في هذه الحالات

ترشيحاتنا

5 غيابات عن مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول بـ دوري أبطال أوروبا

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الثقيلة بداية من اليوم ..فيديو

بينهم كزبرة وحنجرة.. كشف بأسماء مطربي وفرق المهرجانات الممنوعين من الغناء

قراران جديدان من فايلر قبل مواجهة الأهلي والزمالك فى السوبر المصري.. تفاصيل

أول رد من مدحت شلبي على بيان نادي إنبي وإعلان مقاطعته.. فيديو

الرئيس القادم للأهلي.. هاشتاج حسام غالي يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب موبايل.. سيدة خمسينية تتعرض لاعتداء عنيف أفقدها الوعي والذاكرة.. صور

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تخفيض الأسعار.. صور

بعد أزمة الفيديوهات الشهيرة وتهديدها بالانتحار.. 5 إطلالات محتشمة لـ منى فاروق.. شاهد