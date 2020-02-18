للحوامل .. 6 عادات يومية غير متوقعة تعرضك للإجهاض

هناك مجموعة من الأمور التي يجب الحرص على القيام بها عند الحمل وذلك لمنع حدوث الإجهاض في الشهور الأولى للحمل، لكن وعلى غير المتوقع هناك بعض العادات اليومية التي قد تتسبب في الإجهاض، لذا كشف موقع " health line " عن مجموعة عادات يومية خاطئة تسبب الإجهاض، وتشمل:
- تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
- رفع الأحمال الثقيلة من على الأرض.
- تناول الأطعمة السريعة والتي لا تحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم وللجنين.
- التوتر والإجهاد وكذلك العصبية المستمرة.
- التدخين المستمر قد يتسبب في الإجهاض او تشوهات للجنين في حالة اكتمال الحمل
- القيام بمجهود بدني شاق.