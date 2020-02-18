محمد رمضان يسبب أزمة في أحد شوارع القاهرة .. لهذا السبب

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “instgram”، من خلال خاصية story.





وظهر محمد رمضان في الفيديو وسط تدافع كبير من الجمهور لـ التقاط الصور التذكارية.

شارك ناصر البرنس، صاحب مطعم "كبدة البرنس"، فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال في الفيديو: "كنت في البيت مريح وسمعت خبر إن محمد رمضان جايلي المطعم طبعا رحبوا بيه وعملوله طرابيزة لـ20 نفر، فأنا ببص لقيت كاميرات رهيبة 7 أو 8، أنا عندي كاميرا وبعت ابني يصور، استغربت وقلت أكلم منتج كليباته أسأله إيه الأمر، وقولتله بتصوروا حاجة لمسلسل البرنس أو فيديو كليب، فقالي متتكلمش في الموضوع ده عشان متزعلش مني".

وأضاف: "إيه مزعلش دي إنت بتهددني، إنتم بتيجوا تدخلوا المحل وتصورا كدا من غير ما صاحب المحل يعرف، أو البراند أنا بيجيلي نجوم عريقة كتير هنا، وبصورهم مبقدرش أصور معاهم من غير ما أستأذنهم، بس إنت تيجي وتصور هنا من غير إذني، لأ دا انا أرفع دعوى قضائية وبلدي تجيب لي حقي، أنا فرغت الـ65 كاميرا اللي عندي، واكتشفت إنه بيصور كليب".

وظهر محمد رمضان في الفيديو الذي نشره محمد رمضان، وهو يدخل بسيارته إلى مكان مطعم البرنس، ويلتف حوله العشرات من الجمهور، كما يصور مشاهد درامية داخل "كبدة البرنس".