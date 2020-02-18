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أخبار البلد

30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:44 م
هشام طلعت مصطفى خلال
هشام طلعت مصطفى خلال توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم بالأقصر
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احمد عبد القوى - عدسة: أشرف العمدة
ينشر "صدى البلد" 30 صورة من مراسم توقيع عقد مشاركة بين شركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في حضور وزير قطاع الأعمال هشام توفيق.


وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، شهد قبل قليل، توقيع عقد مشاركة بين شركة "إيجوث" التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - والشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون" إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وذلك لإنشاء فندق مستوى 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بمحافظة الأقصر.


وقع العقد كل من هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية "آيكون"، وشريف بنداري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، بحضور ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
30 صورة من مراسم توقيع عقد إنشاء فندق 5 نجوم على أرض السلطانة ملك بالأقصر
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