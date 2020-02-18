تفاصيل اليوم الأول للزمالك بالإمارات استعدادا لقمة الأهلي في السوبر المحلي

استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالإمارات، حيث تقام المباراة المنتظرة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، على لقب السوبر المصري.





ووصلت بعثتا الفريقين لعاصمة الإمارات أبو ظبي مساء أمس الإثنين، وسط استقبال حافل.





ويرصد صدى البلد، تفاصيل اليوم الأول لنادي الزمالك في الإمارات استعدادًا لقمة الأهلي في السوبر المحلي .





- خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانا قويا سريا بملعب قصر الإمارات بنادى الجزيرة ظهر اليوم كما حرص أحمد مرتضى منصور رئيس بعثة بعثة الزمالك فى الإمارات على توفير جميع سبل الراحة للفريق حيث تم تغير فندق الإقامة بناء على رغبة اللاعبين .

- استقبل أحمد مرتضى، رئيس بعثة نادي الزمالك، لبعثة الإعلامية المرافقة للزمالك فى مطار أبوظبى ومعها سعد محمد لاعب فريق الزمالك للشباب المصاب بمرض اللوكيميا الذي تلقى دعوة لحضور لقاء السوبر بالإمارات، صباح اليوم الثلاثاء .

- أكد أحمد مرتضى منصور أن تذاكر مدرجات جمهور الزمالك، لمباراة القمة على كأس السوبر، قد قاربت من النفاذ، بعد أزمة قد نشبت أمس بخصوص هذا الأمر.

- قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خضوع اللاعبين لبرنامج استشفائي، وتم ذلك اليوم من الساعة السادسة وحتى الساعة الثامنة.

- زار شريف البديوى سفير مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة بعثة الزمالك بمقر إقامتها اليوم، وذلك للإطمئنان عليهم قبل مباراة السوبر المرتقبة.

- حرص أعضاء مجلس الإدارة المرافقين لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكابتن إسماعيل يوسف المهندس هاني زادة، والكابتن حمادة أنور، واللواء علاء مقلد، والكابتن أحمد عادل عبدالفتاح على مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة الأهلي الخميس المقبل ببطولة السوبر المصري كما أكدوا على توفير كافة الدعم من المجلس خلال الفترة المقبلة وطالبوهم بمواصلة الانتصارات لإسعاد جماهير النادي.

- تقرر أن يمثل أحمد زاهر، المدير الإداري لنادي الزمالك، الفريق الأبيض في الاجتماع الفني الخاص بمباراة السوبر والذي يقام في العاشرة من صباح غد الأربعاء.

تتوجه جميع الأنظار، يوم الخميس المقبل، صوب