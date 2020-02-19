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محافظات

شاهد.. مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الثامن يواصل فعالياته

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:49 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
يستكمل مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون تقديم عروضه الفنية المتنوعة.

حيث قامت فرق الفنون الشعبيةالمشاركة فى المهرجان بتقديم العروض الفنية خلال الفترة المسائية على مسارح بيوت وقصور الثقافة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان، والذى افتتحت فعالياته الأحد الماضى، بعروض ديفيلة فى النيل بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

ومن جانبها أكدت نجوى سيد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، أن عدد الفرق المشاركة فى فعاليات مهرجان أسوان الدولى الثامن للثقافة والفنون بلغ 23 فرقة أجنبية ومحلية، تمثل فلكلور مختلف قارات العالم، حيث تشارك فرق من "روسيا، اليونان، رومانيا، سيرلانكا، المكسيك، الجزائر، فلسطين(فرقة مقيمه ) ، المغرب، السودان، صربيا، الإمارات، بولندا، بلغاريا" .


بالإضافة لعشرة فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل الفلكلور المصرى وهى"الوادى الجديد، مطروح، بورسعيد، أسيوط، الشرقية، سوهاج، أسوان، العريش" للفنون الشعبية، بجانب فرقتى توشكى.


وأضافت مدير عام فرع ثقافة أسوان، ان العروض سيتم تقديمها فى عدد من المواقع الثقافية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وستختتم الاحتفالات بظاهرة تعامد الشمس داخل ساحة معبد أبوسمبل يوم 22 فبراير الجارى.


وقالت إنه سيحضر نخبة من كبار الشخصيات العامة وسفراء الدول العربية والأجنبية فى مصر، كما سيقام ديفيلية فنى بشوارع أسوان وأبوسمبل للفرق المشاركة، إضافة إلى الحفل الفنى الكبير والذى سيقام بمسرح السوق بمدينة أبوسمبل السياحية ليلة الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس. 


شاهد.. مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الثامن يواصل فعالياته
شاهد.. مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الثامن يواصل فعالياته
شاهد.. مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الثامن يواصل فعالياته
شاهد.. مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون الثامن يواصل فعالياته
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