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منوعات

امرأة تطلب الطلاق بسبب أفكار زوجها عن الإنجاب

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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مريم صليب
بعد الزواج؛ تبدأ كل سيدة في تحقيق أحلامها كأنثى وتسعى إلى الإنجاب وتحويل حالة الحلم إلى حقيقة؛ لبدء رسم خطة طريقها وحياتها الزوجية. 
وتعرضت إحدى السيدات، تدعى "آن"، لموقف شديد الغرابة، في أثناء حديثها مع زوجها، عن حياتهما المشتركة بعد الزواج ، فقد بدأت حديثها أنهما في علاقة حب منذ أكثر من 4 سنوات و كللت بالزواج أخيرًا ، وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" . 

بدأت "آن" البالغة من العمر 29 عاما حديثها عن طليقها الذي اكتشفت أنه شخص تافه وغير ناضج وطموحه في الزواج و الإنجاب غريبة أو قديمة قد انتهت من قرون ماضية . 

وقالت آن ، إنها كانت تتحدث إلى زوجها ذات مرة في الصيف الماضي عن أحلامها في الإنجاب، وأنه شئ طبيعي أن الطفل القادم سيتمكن من الاستحواذ على قلب والده وستغار منه . 

وكشف عن أن زوجها فاجأها، عندما أخبرها أنه لا يريد الإنجاب من الأساس، فإنه يرى أن الإنجاب يفسد الحياة الزوجية، ولكن إذا اضطر؛ فسينجب ذكورا، وإن كانت فتاة سيجهضها. 

وأوضحت "آن" أنها قضت  تلك الليلة وهي تفكر بالفعل في الطلاق، واستيقظت صباح اليوم التالي لتتأكد من وجهة نظره لأنها تخيلت أنه يمزح ولكنه قال الرأي نفسه، فطلبت الطلاق منه.
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