بروتوكول تعاون بين معهد إعداد القادة والأعلى للجامعات والأعلى للآثار

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة، حول بروتوكول تعاون بين المعهد، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للآثار.





وأشار التقرير أن البروتوكول تضمن مشاركة طلاب الجامعات بالتعاون مع وزارة الآثار في أعمال الحفائر والتنقيب (كلية الآثار بجامعة القاهرة بمنطقة سقارة ومقبرة بانحسي بعين شمس، وهرم خوفو، وجامعة عين شمس بمنطقة عرب الحصن بالمطرية، وجامعة الإسكندرية بمرسي باجوش وجزيرة سعدانة ومعصرة النبيذ، وجامعة كفر الشيخ بتل الفراعين، وجامعة المنصورة بتل تبللة بدكرنس، وجامعة المنيا بتونا الجبل، وجامعة الفيوم بكيمان فارس)، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على ترميم الآثار بمراكز أحياء الفن.





وأضاف التقرير أن البروتوكول يشمل أيضًا مشاركة الطلاب في خطط التوعية الأثرية، وكذا الاستفادة من أعمال الطلاب الفنية وعرضها في الأماكن المحيطة بالمناطق الأثرية، لافتًا إلى ضرورة تنظيم ندوات ودورات توعوية بأخطار الاتجار غير المشروع بالآثار، وقيام الفرق الفنية من طلاب الجامعات لتحويل القصص والأساطير الفرعونية إلي أعمال درامية، وكذا نشر المسابقات الخاصة بالتوعية الأثرية وكيفية الحفاظ علي التراث، فضلًا عن إعداد نشرات دورية ومطويات عن أهم الأماكن والمواقع الأثرية والاكتشافات الأثرية الحديثة، وكذلك قوانين الآثار وحمايتها وأهم المتاحف وتقنياتها.





كما تضمن بروتوكول التعاون تفعيل دور مركز التراث والوعي الأثري بجامعة القاهرة وإنشاء مراكز مماثلة في جميع الجامعات، وكذا تدريب بعض المفتشين على لغة الإشارة؛ للمساهمة في نشر الوعي الأثري لذوي الاحتياجات الخاصة من الجمهور، وإعداد دورة لتنمية الوعي الأثري لأعضاء هيئة التدريس من خلال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن توفير زيارات مجانية لطلاب الجامعات للمناطق الأثرية والمتاحف لتنمية الوعي الأثري، وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية كالتصوير الفوتوغرافي للمواقع الأثرية، واقامة مسابقات للطلاب على أن تكون جوائز تلك المسابقات زيارات مجانية للمناطق الأثرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وإدارة التوعية السياحية بقطاع السياحة الداخلية.



