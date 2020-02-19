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أخبار البلد

تسويق السياحة الثقافية: 4 فوائد من تسيير خط طيران شرم الشيخ - الأقصر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:45 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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محمد الاسكندرانى
وجه الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، الشكر لـ وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، كلمة حق حول مابذلوه من مجهود بدء تشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير.

وعدّد عثمان في تصريح لـ"صدى البلد" أوجه الاستفادة من اعادة تشغيل خط طيران الأقصر – شرم الشيخ قائلا إن أول ربط بين السياحة الثقافية والترفيهية، وفرصة لكبار السن خاصة أن برنامج الرحلات سابقًا القاهرة شرم - القاهرة - الأقصر وكان هناك احجام عنها ومع إعادة تشغيل خط الطيران سيكون هناك إقبال مرة أخرى. 

وتابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر أن تسيير خط الأقصر –شرم الشيخ خطوة إضافية لفتح دراسة مع وزير السياحة والآثار لتشغيل خط الغردقة - الأقصر، بالإضافة إلى أن الخط الجديد يزيد من مدة إقامة السائح وبالتبعية زيادة في الإنفاق.

وكشف عن وعد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني أن يستمر خط الطيران الأقصر –شرم الشيخ و يتضاعف حال وجود طلب مؤكدا أن هناك مرونة فى تشغيل الخطوط إما بزيادة الرحلات أو تغير المواعيد.

وحول السياحة في الأقصر أوضح أن نسب الإشغال وصلت إلى 80% واصفًا إياها بأنها رائعة.

وقررت شركة مصر للطيران، بدء تشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير، بواقع رحلة أسبوعية، لأول مرة منذ توقف الخط لعدة سنوات.

وبهذه المناسبة وبالتنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار، أعلنت وزارة السياحة والآثار، إهداء ركاب أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد، زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 والتي تبلغ تذكرتها 1400 جنيه.
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