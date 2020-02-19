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توك شو

رضا البحراوي يكشف تفاصيل بداية غنائه وأول ألبوماته.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:37 م
المطرب الشعبي رضا
المطرب الشعبي رضا البحراوي
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محمود محسن
أكد المطرب الشعبي رضا البحراوي أن بدايته مع الغناء كانت عن طريق ألبوم بأسم "زمن الوحوش" كنت في عام 2005 مؤكدا انها كانت من إنتاج وإخراج طارق عبد الستار.

وأضاف البحراوي خلال وجوده ضيفا ببرنامج حديث المساء عبر فضائية mbc مصر أنه كان عمري خلال هذا الوقت هو 12 عاما فقط مشيرا إلى أن سبب نجاحي هو والداي ودعائهم لي بأستمرار. 

وتابع المطرب الشعبي أن حبي للغناء كان موهبة خاصة لدي مؤكدا أنه قبل أداء أول ألبوم "كنت بحب أغني في أي فرح يقابلني" .

وأشار رضا البحراوي أن مثله الأعلى في الغناء الشعبي هو الفنان طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة ومحمود الليثي  الذي هو بمثابة اخي.

أعرب الفنان الشعبي رضا البحراوي، عن سعادته بردود الفعل الإيجابية لدى الجمهور بعد نجاح أغنية "كسبنا إيه" تتر مسلسل "هوجان" بصوته وألحان شوقي صقر، وكلمات محمد عنتر.
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