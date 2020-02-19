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الصحة: منظمة الصحة العالمية الأب الروحي لكل دول العالم لمكافحة فيروس كورونا..فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:09 م
دكتور خالد مجاهد
دكتور خالد مجاهد المتحدث بأسم وزارة الصحة
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محمود محسن
أكد دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن مرض فيروس كورونا هو أحد الأشكال الجديدة للمرض وظهر بشكل متحور مؤكدا أنه لا يوجد خصائص أو أعراض واضحة للمرض حتى الأن ولم يتم وجود أي علاج له .

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن المرض انتشر في ولايات كبيرة داخل الصين ودول خارج حدود الصين مشيرا أن مصر تلجأ دائما لمنظمة الصحة العالمية التي تعد الأب الروحي لنا .

وتابع المتحدث بأسم وزارة الصحة أنه كان لا بد من وجود خطة لمواجهة المرض مؤكدا أن كل دول العالم منهم مصر وقعوا على شروط واشتراطات صحية معينة وكل الدول تتبع ارشادا صحيا واحدا وهي منظمة الصحة العالمية.

وأشار دكتور خالد مجاهد  أن منظمة الصحة العالمية تراقب المبادرات الصحية في مصر على الارض مؤكدا انها قامت بمراقبة مبادرة 100 مليون صحة وتم توثيق مبادرة 100 مليون صحة واشادة منظمة الصحة العالمية بأن التجربة المصرية رائدة.

وقال مجاهد أنه تم عمل تحاليل وفحوصات للحالة المصابة بالفيروس وتم إمتشاف انها سلبية مؤكدا أنه سيستمر بالحجر الصحي لمدة أسبوع ومن رافقه أيضا للتأكد من خلوه بالمرض.
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