الصحة: منظمة الصحة العالمية الأب الروحي لكل دول العالم لمكافحة فيروس كورونا..فيديو





وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن المرض انتشر في ولايات كبيرة داخل الصين ودول خارج حدود الصين مشيرا أن مصر تلجأ دائما لمنظمة الصحة العالمية التي تعد الأب الروحي لنا .





وتابع المتحدث بأسم وزارة الصحة أنه كان لا بد من وجود خطة لمواجهة المرض مؤكدا أن كل دول العالم منهم مصر وقعوا على شروط واشتراطات صحية معينة وكل الدول تتبع ارشادا صحيا واحدا وهي منظمة الصحة العالمية.







