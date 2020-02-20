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منوعات

شاهد.. شاب يسقط أسفل عجلات القطار أثناء تصوير فيديو تيك توك TikTok

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:17 ص
شاب يسقط تحت عجلات
شاب يسقط تحت عجلات القطار بسبب تيك توك
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عزة عاطف

لن تنتهي مصائب تطبيق تيك توك TikTok بسبب تهور العديد من المستخدمين لتسول زيادة نسب المشاهدات لمقاطع الفيديو الخاصة بهم، فبعد حظر لعبة "الخطر" من المدارس المصرية، يسقط اليوم شاب هندي تحت عجلات القطار فقط لالتقاط مشهد يثير إعجاب رواد تيك توك.


تمسك الشاب بقضبان القطار السريع ملقيًا بجسده إلى خارجه في الوقت الذي وقف أصدقاؤه ليصوروه أثناء قيامه ببعض الحركات البهلوانية التافهة والقطار يتحرك، ولم يدرك حجم الخطر المقبل عليه.


وأثناء اندماجه في تصرفاته غير المسئولة، فجأة فقد سيطرته على قبضة يده الممسكة بمقبض من مقابض القطار وظل يتخبط بالصخور المحيطة بالقضبان محاولًا التشبث في يأس، وفقًا للمقطع المنشور على صحيفة ""دايلي ميل".


لكن لسوء الحظ سقط الشاب ودخل رأسه تحت القطار بعدما كان سعيدًا بحركاته البهلوانية غير المسئولة التي طلب من أصدقائه تصويرها.


وكانت المعجزة في نجاته بعد كل ذلك، فلا أحد يعلم كيف استطاع رأسه النجاة من دهس عجلات القطار، حيث ظهر في المقطع جسده فقط مع اختفاء رأسه تحت القطار وفزع الركاب لهذا المنظر.


لكن يبدو أن الشاب قد وقع بجانب القضبان ولحسن حظه لم يسقط رأسه أسفل العجلات وأصبح ضحية جديدة من ضحايا تيك توك.

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