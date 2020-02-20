اليوم.. مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها بين الأقصر وشرم الشيخ بعد توقف سنوات





يأتي ذلك في إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بجميع أنواعها أمام السائحين، وفي إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني.



