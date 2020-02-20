اليوم.. مصر للطيران تبدأ تشغيل رحلاتها بين الأقصر وشرم الشيخ بعد توقف سنوات

تبدأ مصر للطيران، اليوم، الخميس، تشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر، بعد توقف دام لعدة سنوات، وذلك بواقع رحلة أسبوعية، تكون قابلة للزيادة فيما بعد حسب حركة التشغيل والطلب.
يأتي ذلك في إطار سياسة ربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بجميع أنواعها أمام السائحين، وفي إطار التنسيق الدائم بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار- بهذه المناسبة وبالتنسيق بين وزارتي الطيران والسياحة والآثار- إهداء ركاب أول رحلة طيران لهذا الخط الجديد، زيارة مجانية لمقبرة الملكة نفرتاري بالبر الغربي للأقصر اليوم، الخميس الموافق 20 فبراير 2020، والتي تبلغ قيمة تذكرتها 1400 جنيه.