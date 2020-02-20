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فن

بعد تهديدها بفضيحة.. معلومات عن زوجة قصي خولي السرية

الخميس 20/فبراير/2020 - 02:38 م
قصي خولي
قصي خولي
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شروق ابراهيم
أثارت فتاة تدعى مديحة الحمداني جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت في فيديو لها أنها زوجة الفنان السوري قصي خولي السرية، وتحدثت عن سوء معاملته لها وهي تبكي. 

وقالت مديحة الحمداني إنها تتعرض لظروف صعبة هي وابنها بسبب زوجها الذي أكد رواد سوشيال ميديا أنه قصي خولي، لأنه أعلن منذ أشهر أنه أصبح أبا ولم يكشف عن هوية زوجته.
 
وكشفت مديحة الحمداني أنها تعرفت على قصي في 2014 عن طريق عملها في دبي، لافتة إلى أن كل زملائها يعرفون الحقيقة.

وفي التقرير التالي نرصد معلومات عن مديحة الحمداني:
- تونسية الجنسية وفي العقد الرابع من عمرها.
- تعيش في ولاية واشنطن الأمريكية.
- استقرت في دبي لفترة طويلة حيث كانت تعمل بإحدى الشركات.
- مسلمة الديانة في حين أن قصي مسيحي.

بعد تهديدها بفضيحة.. معلومات عن زوجة قصي خولي السرية
بعد تهديدها بفضيحة.. معلومات عن زوجة قصي خولي السرية
بعد تهديدها بفضيحة.. معلومات عن زوجة قصي خولي السرية
بعد تهديدها بفضيحة.. معلومات عن زوجة قصي خولي السرية
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