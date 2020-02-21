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منوعات

بخري وخمسي.. ممرضة تواجه كورونا بالبخور داخل مستشفى في إيران.. شاهد

الجمعة 21/فبراير/2020 - 04:30 ص
تعقيم المستشفى بالبخور
تعقيم المستشفى بالبخور ضد كورونا
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عزة عاطف

تداول رواد مواقع التواصل مقطعا غريبا بعدما أثارت إصابة شخصين في إيران بفيروس كورونا القاتل هلعًا شديدًا بين المواطنين، مما دفع العديد من المستشفيات لاتخاذ إجراءات صارمة بالتعقيم الدقيق.

ففي الوقت الذي تتصارع فيه الشعور على الكمامات والمواد المعقمة في الصين وبريطانيا بالإضافة إلى محاولات اكتشاف أدوية فعالة للقضاء على المرض لم يكترث الإيرانيين لمثل هذه الأشياء المتداولة.

بل قابلوا المرض بروحانية كبرى وأدوات فعالة في التعقيم مثل "البخور"، فلم يكن الديتول مثلًا هو الحل، ولا الكلور والمواد المطهرة، إنه التبخير فهو الطريقة الفعالة للقضاء على الكورونا من الإنس والجان.

فقد ظهرت ممرضة إيرانية في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل ممسكة بالمبخرة في يدها اليمنى، وتقوم بأرجحتها يمينًا ويسارًا لينتشر البخور في الأرجاء.

فبالنسبة للممرضة كانت تلك هي الطريقة الفعالة التي ستقضي على فيروس كورونا الذي خلف ورائه آلاف الضحايا، فظهرت تقول: "أقوم بتبخير المشفى للقضاء على فيروس كورونا".

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