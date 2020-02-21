إليسا تنتهي من تسجيل أغنية «عظيمة» تلحين محمد رحيم.. شاهد

انتهت الفنانة إليسا، من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عظيمة"، حيث تواجدت بالاستوديو بصحبة الملحن رحيم للانتهاء من الأغنية تمهيدًا لطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.





نشر الملحن محمد رحيم، صوره جمعته بـ إليسا، عبر حسابه الرسمي على "الأنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: " انتهينا الحمد لله اليوم من تسجيل أغنية بعنوان (عظيمة) وهي أغنية خاصة جدا في كلامها ولحنها وتوزيعها.. وأغنيه (عظيمة) للفنانة العظيمة فنا وخلقا وإحساسا وروح إليسا".







" عظيمة" كلمات الشاعر نادر عبدالله، وألحان الملحن محمد رحيم، وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.



