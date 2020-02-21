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مرأة

انتبه.. الإفراط في تناول البنجر يهدد صحتك

الجمعة 21/فبراير/2020 - 01:01 م
البنجر
البنجر
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هاجر هانئ
البنجر أو ما يطلق عليه البعض "الشمندر"، من الأطعمة الصحية و الغنية بالكثير من الفيتامينات و العناصر الغذائية، مما يدفع البعض إلى الحرص على تناوله.. إلا أن الأفراط فى تناوله يعد خطرا وله أضرار فى بعض الحالات.

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الاضرار التى تصيب الانسان عند  الافراط فى تناول البنجر وتتمثل فى...

-تغير لون البول
-تكون حصى الكلى  نظرا لأن الشمندر من الاطعمة الغنية بالأكسالات
-يسبب تناول الشمندر الحساسية لبعض الأشخاص مما يؤدى إلى ظهور طفح جلدى
-ارتفاع وزيادة مستوى السكر بالدم لذا ينصح بعدم الافراط فى تناوله بالأخص لمرضى السكر
- يتسبب في آلام المفاصل
-الافراط فى تناول الشمندر يضر بصحة الكبد و البنكرياس لانه غنى بالمعادن
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