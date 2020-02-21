يعالج مرضا خبيثا.. ماذا يحدث عند تناول التفاح يوميا ؟

يعد التفاح من أكثر الثمار التى تحتوى على مواد طبيعية تطرد السموم من الجسم وترفع كفاءة جهاز المناعة وتساعد فى الوقاية من عدد كبير من الأمراض بل وعلاجها أيضا.





وذكر موقع "boldsky" أن التفاح ليس مثل سائر الفواكه فهو يحتوى على نوع فريد من مضادات الأكسدة يسمى البوليفينول وهو مركب نباتي ثبت أن له خصائص مضادة للسرطان مما يساعد فى الوقاية منه بشكل فعال كما يساعد في منع أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض.





وأظهرت دراسة حديثة ان تناول ثمرة واحدة يوميا من التفاح يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسب ملحوظة.



