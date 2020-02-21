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مرأة

يعالج مرضا خبيثا.. ماذا يحدث عند تناول التفاح يوميا ؟

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:45 م
يعالج مرض خبيث..
يعالج مرض خبيث.. ماذا يحدث عند تناول التفاح يوميا ؟
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اسماء محمد
يعد التفاح من أكثر الثمار التى تحتوى على مواد طبيعية تطرد السموم من الجسم وترفع كفاءة جهاز المناعة وتساعد فى الوقاية من عدد كبير من الأمراض بل وعلاجها أيضا.

وذكر موقع "boldsky" أن التفاح ليس مثل سائر الفواكه فهو يحتوى على نوع فريد من مضادات الأكسدة  يسمى البوليفينول وهو مركب نباتي ثبت أن له خصائص مضادة للسرطان مما يساعد فى الوقاية منه بشكل فعال كما يساعد في منع أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض.

وأظهرت دراسة حديثة ان تناول ثمرة واحدة يوميا من التفاح يساعد على تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسب ملحوظة.

كما توصلت دراسة علمية اخرى إلى أن التفاح يمكن أن يكبح نمو خلايا سرطان الورم ، ويمكن ادراج التفاح فى النظام الغذائى اليومي بعدة صور منها إضافتها إلى حبوب الإفطار وسلطات الفاكهة والفطائر أو تناولها طازجة.
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