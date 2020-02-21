إنشاء نظام الحافلات السريعة BRT.. تفاصيل زيارة وزير النقل لمصانع فولفو بـ السويد.. صور

زار المهندس كامل الوزير وزير النقل، مصانع شركة فولفو بمدينة جوتنبرج بالسويد، وكان في استقباله رئيس الشركة "حاكان أجنڤال" ونائبه "دان بيترسون"، إضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومسئولين من الحكومة السويدية.





وأجرى الوزير جولة في مصانع الشركة واطلع على أحدث التكنولوجيا وعمليات التصنيع المختلفة فيما يتعلق بالحافلات وعربات النقل، وتم التباحث حول التعاون بين مصر وشركة فولفو اتصالا بالطفرة التي تشهدها مصر في مجالي الطرق والمواصلات و من منطلق انفتاح مصر للتعاون مع المؤسسات والشركات العالمية ومنها شركة فولفو. إضافة إلى ذلك، تم التباحث حول التعاون لإنشاء نظام الحافلات السريعة BRT في مصر نظرا لفعاليتها في ربط المدن الذكية مع المحاور المختلفة وتحقيقها لعنصر السرعة في التنفيذ وتكلفتها الاقتصادية مقارنة بوسائل النقل المختلفة. من ناحية أخرى.





وأكد وزير النقل أن مصر في خطتها تعمل على أربع محاور مختلفة وهي الاهتمام بتصيمات الطرق ومستخدم الطريق وتفعيل القانون واجراءات السلامة، مع التأكيد على ضرورة توافر هذه المعايير في وسائل النقل المختلفة، مع عرض للإنجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال.