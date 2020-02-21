في ظروف غامضة.. فتاتان تتناولان حبة الغلال السامة بكفر الدوار

أصيبت فتاتان مقيمتان بقرية سيدى غازى بمركز كفر الدوار بحالة تسمم فوسفورى إثر تناولهما أقراصا سامة من حبوب حفظ الغلال فى ظروف غامضة وتم نقل المصابتين لقسم السموم بالمستشفى المركزى بكفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية وتحويلهما لمركز السموم بالاسكندريه.

















وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول فتاتين مصابتين بحالة تسمم فوسفورى بقسم السموم بالمستشفى المركزى وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وصول كل من :"علياء. ي.م ا ١٦سنه، - سناء. ص. خ ١٦ سنه مقيمتين بقرية سيدى غازى بدائرة المركز وذلك إثر تناولهما الحبة السامة من حبوب حفظ الغلال.





وتم تحويل المصابتين لمركز السموم بالاسكندريه، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







